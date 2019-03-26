Путин назвал Ливан традиционным партнёром России на Ближнем Востоке

Ливан является традиционным партнёром России в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном в Москве.

«Ливан — традиционный и давний наш партнёр в регионе Ближнего Востока. Мы поддерживаем отношения с руководством вашей страны и со всеми представителями политических сил», — цитирует его РИА Новости.

Путин также отметил, что в этом году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Ливаном.

Ранее Аун заявил, что в ходе визита в Москву планирует обсудить с Путиным двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и проблемы христиан.