Путин назвал Ливан традиционным партнёром России на Ближнем Востоке

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Ливан является традиционным партнёром России в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном в Москве.
Путин назвал Ливан традиционным партнёром России на Ближнем Востоке
  • Reuters

«Ливан — традиционный и давний наш партнёр в регионе Ближнего Востока. Мы поддерживаем отношения с руководством вашей страны и со всеми представителями политических сил», — цитирует его РИА Новости.

Путин также отметил, что в этом году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Ливаном. 

Ранее Аун заявил, что в ходе визита в Москву планирует обсудить с Путиным двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и проблемы христиан.

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