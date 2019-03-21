Президент Ливана намерен обсудить с Путиным двусторонние отношения

Президент Ливана Мишель Аун во время визита в Москву намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и проблемы христиан.

«Есть темы, связанные с Ближним Востоком, все они нам важны, начиная с войны, которая здесь была, и её итогов, какие последствия мы переживаем по её результатам, это основной момент», — сказал Аун журналистам. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что не менее важны и темы христиан на Ближнем Востоке и беженцев.

«Россия проявила инициативу по их возвращению, и в этой позиции нас поддержала Россия с самого начала. Это основные темы. Будет затронут вопрос Иерусалима и Израиля», — подчеркнул ливанский лидер.

Аун также отметил, что между Ливаном и Россией есть диалог по укреплению отношений в культуре и науке, а во время визита в Москву будет поднята тема укрепления торгово-экономических отношений.

По данным агентства, визит Ауна в Россию состоится 25—26 марта.

Ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что российская сторона поддерживает позиции сирийского президента Башара Асада и его ливанского коллеги Мишеля Ауна по сохранению христианства на Ближнем Востоке.