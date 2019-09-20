Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает свой пост
«Нам будет не хватать её знаний, опыта и лидерских качеств», — говорится в его заявлении.
Глава Госдепа поблагодарил Томпсон за работу, не уточнив причин отставки.
Томпсон была главным переговорщиком Соединённых Штатов по стратегической стабильности на встречах с Россией.
Она участвовала в консультациях с замглавы российского МИД Сергеем Рябковым. В частности, они касались Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США вышли в августе.