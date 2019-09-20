В Совфеде оценили планы США в случае «агрессии» России
- РИА Новости
«На международном рынке вооружений наши ЗРК вытесняют американские аналоги», — отметил Бондарев.
Как отметил сенатор, в Калининграде, помимо батарей С-400, дислоцированы ЗРПК «Панцирь» и ОТРК «Искандер», способные противостоять любой угрозе, а в скором времени на вооружении появится ещё более мощная зенитно-ракетная система С-500 «Прометей».
Со своей стороны, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с ФАН заявил, что в нынешних условиях Калининградской области уделяют особое внимание укреплению обороноспособности.
«Наша система противовоздушной и противоракетной обороны строится по эшелонированному принципу, то есть прикрытию малых, средних и больших высот», — подчеркнул он.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал глупостью заявление американского военачальника.