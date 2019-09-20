В Совфеде оценили планы США в случае «агрессии» России

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с «Известиями» оценил заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна о том, что у США есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде в случае российской «агрессии».

«На международном рынке вооружений наши ЗРК вытесняют американские аналоги», — отметил Бондарев.

Как отметил сенатор, в Калининграде, помимо батарей С-400, дислоцированы ЗРПК «Панцирь» и ОТРК «Искандер», способные противостоять любой угрозе, а в скором времени на вооружении появится ещё более мощная зенитно-ракетная система С-500 «Прометей».

Со своей стороны, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в беседе с ФАН заявил, что в нынешних условиях Калининградской области уделяют особое внимание укреплению обороноспособности.

«Наша система противовоздушной и противоракетной обороны строится по эшелонированному принципу, то есть прикрытию малых, средних и больших высот», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал глупостью заявление американского военачальника.