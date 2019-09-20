Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента
- РИА Новости
«Данная резолюция не что иное, как набор ревизионистских утверждений», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Она отметила, что «Европарламент отметился ещё одной возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией — страной-агрессором — и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма».
Ранее Захарова в ходе брифинга прокомментировала слова американского генерала Джеффри Ли Харригяна, который заявил о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай «агрессии» со стороны России.