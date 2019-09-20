СК начал проверку из-за ЧП с россиянами на файер-шоу в Турции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК взять на контроль ход проверки инцидента с получением ожогов двумя российскими детьми во время файер-шоу в Турции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход и результаты проведения проверочных мероприятий, организованных следственными органами СК России по Свердловской области, по информации СМИ, о получении ожогов двумя малолетними жителями Екатеринбурга», — заявила она.

По её словам, Бастрыкин поручил тщательно разобраться в обстоятельствах ЧП.

Ранее российское генконсульство уточнило, что в одном из отелей турецкой Аланьи во время файер-шоу получили ожоги трое россиян, в том числе двое детей.