Песков заявил об отсутствии полноформатных выходных у Путина
- Reuters
По словам Пескова, в выходные дни, если у Путина появляется свободное время, он занимается спортом и встречается с близкими.
Пресс-секретарь отметил, что у главы государства «полноформатных выходных не бывает, потому что идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решения президента».
Песков также добавил, что документооборот не прекращается, а перед подписанием зачастую проводятся консультации с участием президента.
Ранее Песков также заявлял, что у Путина «практически не бывает полноценных выходных».