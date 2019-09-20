Эксперт оценил планы США в случае «агрессии» России

Генерал-лейтенант, бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам объединённой системы ПВО государств — участников СНГ Айтеч Бижев в беседе со «Взглядом» прокомментировал заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна о том, что у США есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде в случае российской «агрессии».

«Если говорить об оснащённости сил ПВО Калининградского района, то следует отметить, что район прикрыт усиленной ПВО Балтийского флота ВМФ России, кроме того, на суше регион защищает целая дивизия ПВО», — сказал Бижев.

Он отметил, что это приграничный район, а отечественное военное руководство традиционно уделяет особое внимание защите приграничных территорий от воздушной угрозы.

Как считает эксперт, Соединённые Штаты не в состоянии противопоставить что-либо калининградской ПВО.

Со своей стороны, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с URA.RU напомнил, что в Калининградской области развёрнуты дальнобойные зенитные ракеты С-400, а самые важные объекты прикрыты ЗРК «Тор-М2».

«Это средство ПВО последнего рубежа с гарантированной стопроцентной вероятностью перехвата и уничтожения любых атакуемых целей. У американцев подобных систем нет», — сказал он.

Ранее МИД России отреагировал на слова генерала США о плане по прорыву ПВО.