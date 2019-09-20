Колокольцев провёл встречу с вьетнамскими полицейскими в Ханое

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Глава МВД России Владимир Колокольцев во время рабочего визита в Ханой провёл встречу с вьетнамскими полицейскими, сообщает Пятый канал.
Колокольцев провёл встречу с вьетнамскими полицейскими в Ханое
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

В разные годы 400 офицеров учились в советских и российских ведомственных вузах. В настоящее время они находятся на ответственных должностях на родине. 18 из них стали генералами.

«Отрадно, что знания, полученные в наших образовательных организациях, востребованы в системе правоохранительных органов Вьетнама. Вы успешно применяете их в практической работе, используя накопленный опыт на благо своего народа», — заявил Колокольцев.

Ранее сообщалось, что Колокольцев выступил на 39-й конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН в Ханое.

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