Колокольцев провёл встречу с вьетнамскими полицейскими в Ханое

Глава МВД России Владимир Колокольцев во время рабочего визита в Ханой провёл встречу с вьетнамскими полицейскими, сообщает Пятый канал.

В разные годы 400 офицеров учились в советских и российских ведомственных вузах. В настоящее время они находятся на ответственных должностях на родине. 18 из них стали генералами.

«Отрадно, что знания, полученные в наших образовательных организациях, востребованы в системе правоохранительных органов Вьетнама. Вы успешно применяете их в практической работе, используя накопленный опыт на благо своего народа», — заявил Колокольцев.

Ранее сообщалось, что Колокольцев выступил на 39-й конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН в Ханое.