Колокольцев провёл встречу с вьетнамскими полицейскими в Ханое
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- РИА Новости
В разные годы 400 офицеров учились в советских и российских ведомственных вузах. В настоящее время они находятся на ответственных должностях на родине. 18 из них стали генералами.
«Отрадно, что знания, полученные в наших образовательных организациях, востребованы в системе правоохранительных органов Вьетнама. Вы успешно применяете их в практической работе, используя накопленный опыт на благо своего народа», — заявил Колокольцев.
Ранее сообщалось, что Колокольцев выступил на 39-й конференции Ассоциации национальных полиций стран — участниц АСЕАН в Ханое.