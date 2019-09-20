В Госдуме прокомментировали планы США в случае «агрессии» России
- Reuters
«Данное заявление ещё раз подчёркивает необходимость повышения оборонного потенциала нашей страны, уровня боевой подготовки и, конечно же, необходимость проведения учений вблизи наших западных границ», — сказал Швыткин.
Он также сказал, что подобные высказывания с американской стороны не способствуют выстраиванию конструктивных отношений. При этом, считает депутат, у Москвы и Вашингтона достаточно много общих точек в борьбе со внешними угрозами.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT заявление Харригяна.