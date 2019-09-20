В Госдуме прокомментировали планы США в случае «агрессии» России

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал заявление командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригяна о том, что у США есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде в случае российской «агрессии».
В Госдуме прокомментировали планы США в случае «агрессии» России
  • Reuters

«Данное заявление ещё раз подчёркивает необходимость повышения оборонного потенциала нашей страны, уровня боевой подготовки и, конечно же, необходимость проведения учений вблизи наших западных границ», — сказал Швыткин.

Он также сказал, что подобные высказывания с американской стороны не способствуют выстраиванию конструктивных отношений. При этом, считает депутат, у Москвы и Вашингтона достаточно много общих точек в борьбе со внешними угрозами.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил в беседе с RT заявление Харригяна.

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