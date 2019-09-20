В Пентагоне назвали долгосрочной миссией обеспечение кибербезопасности выборов

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что «долгосрочной миссией» американского оборонного ведомства является обеспечение кибербезопасности выборов в США.

«Я считаю кибербезопасность выборов долгосрочной миссией министерства обороны... Наши противники будут продолжать делать своей мишенью наши демократические процессы — это реальность, в которой мы сегодня живём», — цитирует ТАСС Эспера.

Он подчеркнул, что «защита от этих угроз требует постоянной бдительности».

Ранее американский лидер Дональд Трамп продлил на год действие указа о национальной чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного «вмешательства» в избирательные процессы в США.