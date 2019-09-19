СБ ООН отклонил проект резолюции России и Китая по Идлибу

Совет Безопасности ООН проголосовал против принятия российско-китайского проекта резолюции по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС.

Против проекта резолюции России и Китая проголосовали в том числе США, Франция, Великобритания, Германия и другие страны.

Ранее Россия и Китай не поддержали в СБ ООН проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта по Идлибу.

В российско-китайском проекте резолюции содержался призыв о прекращении огня в Идлибе с полуночи 20 сентября.

В проекте документа указывается, что прекращение военных действий в сирийском Идлибе не распространяется на военные операции против «отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, которые связаны с террористическими группами», как это определено СБ ООН.