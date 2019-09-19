В Китае раскритиковали Пелоси после встречи с гонконгскими активистами

В Министерстве иностранных дел КНР назвали заявления спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о протестах в Гонконге безответственными. Об этом сообщает Associated Press.

Данное заявление было сделано после встречи Пелоси с гонконгскими активистами.

«Мы призываем США прекратить поддерживать радикальные силы в Гонконге, которые выступают за его независимость», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

18 сентября Пелоси поддержала требование гонконгских активистов провести полностью демократические выборы и поблагодарила их за «вызов совести» китайского правительства.

Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге более десяти недель. Власти заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.

Ранее посол Германии в Пекине был вызван в МИД КНР из-за встречи министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса с активистом оппозиции Гонконга Джошуа Вонгом.