В Китае раскритиковали Пелоси после встречи с гонконгскими активистами
- Reuters
Данное заявление было сделано после встречи Пелоси с гонконгскими активистами.
«Мы призываем США прекратить поддерживать радикальные силы в Гонконге, которые выступают за его независимость», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
18 сентября Пелоси поддержала требование гонконгских активистов провести полностью демократические выборы и поблагодарила их за «вызов совести» китайского правительства.
Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге более десяти недель. Власти заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.
Ранее посол Германии в Пекине был вызван в МИД КНР из-за встречи министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса с активистом оппозиции Гонконга Джошуа Вонгом.