Эксперт прокомментировал заявление об утрате превосходства НАТО над Россией
- Reuters
«Они лукавят, говоря о том, что потеряли превосходство, — это делается для обоснования ещё большего стимулирования ВПК, в первую очередь ВПК США. К тому же, сегодня по всем ключевым проблемам Запад расколот, и единственная основа для консолидации — это антироссийская тема», — считает Блохин.
Как отметил эксперт, это повод сохранить военное присутствие в различных регионах, обосновать наличие сети своих военных баз.
Ранее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление Данфорда.