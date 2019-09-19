Эксперт прокомментировал заявление об утрате превосходства НАТО над Россией

Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление главы Объединённого комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда о том, что НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном отношении.

«Они лукавят, говоря о том, что потеряли превосходство, — это делается для обоснования ещё большего стимулирования ВПК, в первую очередь ВПК США. К тому же, сегодня по всем ключевым проблемам Запад расколот, и единственная основа для консолидации — это антироссийская тема», — считает Блохин.

Как отметил эксперт, это повод сохранить военное присутствие в различных регионах, обосновать наличие сети своих военных баз.

Ранее первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление Данфорда.