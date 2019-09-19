Пушков оценил объяснение Помпео провала ЗРК Patriot

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря Майка Помпео о провале американских ЗРК Patriot при атаке на саудовские НПЗ.

По словам Помпео, противовоздушные обороны во всём мире работают «с переменным успехом».

«Помпео признал: комплексы Patriot действуют «с переменным успехом». Таким образом, полагаться на них нельзя. Зачем же их тогда покупать? Вершина абсурда — вводить санкции за отказ приобретать системы, которые работают «с переменным успехом». После этой истории альтернативы нашим С-400 нет», — написал Пушков в Twitter.

Ранее госсекретарь США оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии.

Он отметил, что «даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели».