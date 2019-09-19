Глава Пентагона заявил о неготовности США к гибридной войне

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не готовы к новой форме войны — «опосредованных боевых действий в «серой зоне». По его словам, уход от обычного прямого конфликта становится для страны испытанием.
Глава Пентагона заявил о неготовности США к гибридной войне
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, об этом Эспер рассказал во время выступления на конференции ВВС США.

По его словам, Россия эффективно продемонстрировала ведение «опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в «серой зоне».

«Это говорит о том, что они (Россия. — RT) знают, что они не хотят и не могут противостоять нам в обычной войне, поэтому они ищут другие способы, чтобы бросить нам вызов, вести стратегическое соперничество на уровне ниже, чем прямой вооружённый конфликт», — цитирует агентство главу Пентагона.

По его словам, «во многом это как минимум то, к чему США не готовы».

«Потому мы сейчас изучаем, как готовятся наши планы по ведению кампаний на разных театрах (боевых действий. — RT), мы пытаемся выйти на уровень стратегического соперничества ниже этого уровня», — сказал Эспер.

Он отметил, что это касается не только военных ведомств США.

«Мы хороши в военных операциях, но когда мы оказываемся в этой «серой зоне», когда уходим от обычного конфликта, это становится для нас испытанием», — подытожил министр обороны.

В январе сообщалось, что один из старейших американских вузов — Джорджтаунский университет — вводит курс под названием «Российская гибридная война».

В 2017 году в США выпустили пособие о военной тактике России при ведении гибридной войны.

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