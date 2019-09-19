Глава Пентагона заявил о неготовности США к гибридной войне

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не готовы к новой форме войны — «опосредованных боевых действий в «серой зоне». По его словам, уход от обычного прямого конфликта становится для страны испытанием.

Как сообщает РИА Новости, об этом Эспер рассказал во время выступления на конференции ВВС США.

По его словам, Россия эффективно продемонстрировала ведение «опосредованных, гибридных боевых действий и боевых действий в «серой зоне».

«Это говорит о том, что они (Россия. — RT) знают, что они не хотят и не могут противостоять нам в обычной войне, поэтому они ищут другие способы, чтобы бросить нам вызов, вести стратегическое соперничество на уровне ниже, чем прямой вооружённый конфликт», — цитирует агентство главу Пентагона.

По его словам, «во многом это как минимум то, к чему США не готовы».

«Потому мы сейчас изучаем, как готовятся наши планы по ведению кампаний на разных театрах (боевых действий. — RT), мы пытаемся выйти на уровень стратегического соперничества ниже этого уровня», — сказал Эспер.

Он отметил, что это касается не только военных ведомств США.

«Мы хороши в военных операциях, но когда мы оказываемся в этой «серой зоне», когда уходим от обычного конфликта, это становится для нас испытанием», — подытожил министр обороны.

В январе сообщалось, что один из старейших американских вузов — Джорджтаунский университет — вводит курс под названием «Российская гибридная война».

В 2017 году в США выпустили пособие о военной тактике России при ведении гибридной войны.