Помпео оценил назначение нового советника по нацбезопасности США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новый советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен будет отстаивать интересы страны с позиции силы.

«Для того, чтобы Америка была в безопасности, мы должны обеспечивать лидерство с позиции силы. Если кто-то это и понимает, то это Роберт», — написал Помпео в Twitter.

To keep America safe we must lead from a posture of strength. If anyone understands that, it's Robert. You’ve led State’s high-impact efforts to return American hostages home with great effect. Congratulations and I look forward to working with you in your new role at @WHNSC. https://t.co/PxOYMIrAee — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 18, 2019

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп назначит Роберта О'Брайена своим новым помощником по национальной безопасности.

10 сентября Трамп отправил в отставку с этой должности Джона Болтона. Своё решение он объяснил тем, что не был согласен с многими его предложениями.