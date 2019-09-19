Помпео оценил назначение нового советника по нацбезопасности США

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новый советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен будет отстаивать интересы страны с позиции силы.
Помпео оценил назначение нового советника по нацбезопасности США
  • Reuters

«Для того, чтобы Америка была в безопасности, мы должны обеспечивать лидерство с позиции силы. Если кто-то это и понимает, то это Роберт», — написал Помпео в Twitter.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп назначит Роберта О'Брайена своим новым помощником по национальной безопасности.

10 сентября Трамп отправил в отставку с этой должности Джона Болтона. Своё решение он объяснил тем, что не был согласен с многими его предложениями.

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