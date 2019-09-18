Мадуро рассказал о «навязчивой идее» Трампа

Венесуэльский лидер Николас Мадуро в программе Рафаэля Корреа на RT заявил, что у президента США Дональда Трампа есть навязчивая идея в отношении латиноамериканских народов.

«Я открыто говорю это здесь, на твоей столь авторитетной программе: у Дональда Трампа есть навязчивая идея в отношении латиноамериканских народов в целом, ненависть. К беженцам, к иммигрантам, но особенно он ненавидит народ Венесуэлы и его историю», — сказал Мадуро.

По его словам, Трамп «выплёскивает эту агрессию на народ Венесуэлы».

Отвечая на вопрос о санкциях против Венесуэлы, Мадуро напомнил о ситуации, когда «после первой войны 1990—1991 годов Совет Безопасности ООН ввёл экономические, торговые и финансовые санкции против Саддама Хусейна и Ирака».

«Это не было односторонним решением какой-то одной страны. Но потом Совет Безопасности сам предоставил Саддаму Хусейну возможность покупать медикаменты, сырьё и продукты питания в обмен на танкеры с нефтью. Это был обмен «нефть на лекарства», «нефть на продукты». Венесуэла не находится под санкциями Совбеза ООН. Против неё совершена агрессия в форме односторонних незаконных санкций со стороны США, но при этом нам такой возможности, как Ираку, не дали», — добавил он.

Ранее Мадуро заявлял, что направит Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.

17 сентября США расширили санкции против Венесуэлы, добавив в соответствующие списки трёх физических лиц и 16 компаний.

В начале февраля Мадуро в интервью RT заявил, что использует все средства коммуникации, чтобы призвать мировое сообщество «остановить безумие» Трампа.