МИД России оценил планы Трампа ужесточить антииранские санкции
- © Максим Блинов
- РИА Новости
«Мы смотрим на это негативно, как и на все предыдущие американские санкции, и считаем, что это деструктивный путь, который не выводит на решение», — приводит Интерфакс слова дипломата.
Кабулов также отметил, что жители Ирана уже не обращают внимания на «бесчисленные санкции США против этой страны».
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что поручил Минфину США существенно расширить санкции в отношении Ирана.
В начале сентября Минфин США объявил о расширении антииранских санкций.