МИД России поблагодарил США за возвращение указов Николая II

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В МИД России выразили американской стороне благодарность за возвращение похищенных в начале 1990-х годов 16 указов императора Николая II 1905—1914 годов.
МИД России поблагодарил США за возвращение указов Николая II
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Выражаем признательность американским правоохранительным органам и посольству США в Москве за вклад в восстановление исторической справедливости», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметили дипломаты, совместная работа по обнаружению и возвращению ценных документов демонстрирует «большой положительный потенциал конструктивного подхода в двустороннем взаимодействии».

Ранее сообщалось о передаче США российской стороне похищенных ценных документов Николая II

Документы были обнаружены Министерством внутренней безопасности США.

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