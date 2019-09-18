МИД России поблагодарил США за возвращение указов Николая II
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- РИА Новости
«Выражаем признательность американским правоохранительным органам и посольству США в Москве за вклад в восстановление исторической справедливости», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как отметили дипломаты, совместная работа по обнаружению и возвращению ценных документов демонстрирует «большой положительный потенциал конструктивного подхода в двустороннем взаимодействии».
Ранее сообщалось о передаче США российской стороне похищенных ценных документов Николая II.
Документы были обнаружены Министерством внутренней безопасности США.