МИД России поблагодарил США за возвращение указов Николая II

В МИД России выразили американской стороне благодарность за возвращение похищенных в начале 1990-х годов 16 указов императора Николая II 1905—1914 годов.

«Выражаем признательность американским правоохранительным органам и посольству США в Москве за вклад в восстановление исторической справедливости», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметили дипломаты, совместная работа по обнаружению и возвращению ценных документов демонстрирует «большой положительный потенциал конструктивного подхода в двустороннем взаимодействии».

Ранее сообщалось о передаче США российской стороне похищенных ценных документов Николая II.

Документы были обнаружены Министерством внутренней безопасности США.