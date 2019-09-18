США передали России похищенные в 1990-е годы указы Николая II

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Посол США в России Джон Хантсман сообщил о возвращении России 16 указов императора Николая II 1905—1914 годов, которые были украдены из российских архивов в начале 1990-х годов.
США передали России похищенные в 1990-е годы указы Николая II
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«В настоящее время отношения России и США переживают кризис доверия. Доверие находится на таком низком уровне, что нет лучшего способа, чтобы его создать, чем делать именно такие шаги», — приводит Интерфакс его слова.

Уточняется, что документы были обнаружены Министерством внутренней безопасности США.

Хантсман также заявил, что «рядовые американцы испытывают глубокое чувство уважения к истории России».

Передача указов, по мнению посла, является важным шагом, который был сделан в знак уважения перед российской стороной.

Ранее Хантсман высказал мнение, что Россия и США смогли стабилизировать отношения.

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