Россия и Китай построят в Харбине кампус для университетов двух стран

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Харбинский политехнический университет (ХПУ) договорились о постройке совместного кампуса в Китае.

Церемония подписания соглашения состоялась в рамках российско-китайской межправительственной комиссии по гуманитарному сотрудничеству в присутствии вице-премьера России Татьяны Голиковой и замглавы Госсовета КНР Сунь Чуньлань, сообщает пресс-служба СПбГУ.

Кампус двух университетов займет около 60 тыс. кв. м. Он расположится в восстановленных исторических зданиях КВЖД и Генерального консульства Российской империи и новых зданиях, выполненных в едином архитектурном стиле с историческим центром Харбина.

Уже в 2020 году в кампус СПбГУ — ХПУ планируют принять 120 человек, которые будут обучаться по таким направлениям, как математика, физика, химия, право и туризм.

По окончании строительства в 2022 году в нём смогут обучаться 1500 студентов.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев отметил перспективность образовательных проектов с КНР и заявил, что в его вузе реализуется 41 программа с китайским компонентом.

«Хотя Санкт-Петербургский университет ещё в XIX веке создал первую в России школу китаеведения, наши образовательные программы 10 лет назад ограничивались только изучением языка и истории Китая», — отметил Николай Кропачев.

В 2014 году СПбГУ и ХПУ заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого университеты уже открыли несколько совместных исследовательских центров. Ежегодно в СПбГУ в среднем обучаются около 2 тыс. граждан КНР и около 1 тыс. россиян изучают китайский язык.

Ранее Россия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в области создания объединённого центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.