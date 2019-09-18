Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Филиппин

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья острова Минданао на юге Филиппин.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр стихии располагался в 210 км к юго-востоку от города Давао.

Подземные толчки зафиксировали в 07:01 UTC (10:01 мск), их очаг залегал на глубине 23,1 км.

Данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

Ранее на Филиппинах из-за землетрясения магнитудой 5,1 были эвакуированы официальная резиденция президента страны дворец Малаканьянг и Центральный банк Филиппин.