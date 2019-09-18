Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Филиппин
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Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр стихии располагался в 210 км к юго-востоку от города Давао.
Подземные толчки зафиксировали в 07:01 UTC (10:01 мск), их очаг залегал на глубине 23,1 км.
Данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют.
Ранее на Филиппинах из-за землетрясения магнитудой 5,1 были эвакуированы официальная резиденция президента страны дворец Малаканьянг и Центральный банк Филиппин.