На Филиппинах эвакуировали президентский дворец из-за землетрясения

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Филиппин, в Маниле эвакуирован президентский дворец и здание Центробанка.
На Филиппинах эвакуировали президентский дворец из-за землетрясения
  • © Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Эпицентр землетрясения располагался в 157 км к востоку от столицы Филиппин. Очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщает ABS-CBN News, из-за землетрясения эвакуировали официальную резиденцию президента страны дворец Малаканьянг и Центральный банк Филиппин. 

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что на грузино-армянской границе произошли два землетрясения.

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