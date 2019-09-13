На Филиппинах эвакуировали президентский дворец из-за землетрясения
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Эпицентр землетрясения располагался в 157 км к востоку от столицы Филиппин. Очаг залегал на глубине 10 км.
Как сообщает ABS-CBN News, из-за землетрясения эвакуировали официальную резиденцию президента страны дворец Малаканьянг и Центральный банк Филиппин.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что на грузино-армянской границе произошли два землетрясения.