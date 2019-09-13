На Филиппинах эвакуировали президентский дворец из-за землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Филиппин, в Маниле эвакуирован президентский дворец и здание Центробанка.

Эпицентр землетрясения располагался в 157 км к востоку от столицы Филиппин. Очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщает ABS-CBN News, из-за землетрясения эвакуировали официальную резиденцию президента страны дворец Малаканьянг и Центральный банк Филиппин.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что на грузино-армянской границе произошли два землетрясения.