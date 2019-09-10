На грузино-армянской границе произошли два землетрясения

На территории Армении, в нескольких километрах от границы с Грузией, произошли два землетрясения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр сейсмологии Грузии.

Отмечается, что первое землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на территории Армении, в 8 км от границы с Грузией, на глубине 10 км.

Также центр зафиксировал ещё одно сейсмологическое событие магнитудой 4,2 — в 5 км от грузино-армянской границы на глубине 5 км.

Ранее сообщалось, что в Китае в результате землетрясения пострадали 28 человек.