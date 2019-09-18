Торгпред России в Британии назвал возможные последствия брексита
«Прямых последствий для России Brexit не несёт, поскольку мы как торговали на условиях ВТО, так и будем. Однако для нас важен косвенный эффект от выхода страны из ЕС», — заявил Абрамов.
По его словам, на этом этапе сложно оценить, «насколько плюсы перекроют очевидные минусы».
Он отметил, что жёсткий брексит снизит темпы экономического роста и спрос жителей Британии на импортные товары. Также Абрамов добавил, что после прекращения членства Лондона в Таможенном союзе ЕС европейские товары снова будут облагаться пошлинами.
«Цена на них станет выше, а это повысит конкурентоспособность российских товаров на британском рынке», — сказал он.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились активизировать переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза.