Торгпред России в Британии назвал возможные последствия брексита

Торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов в интервью газете «Известия» заявил, что выход Лондона из Евросоюза не будет нести прямых последствий для российской стороны.

«Прямых последствий для России Brexit не несёт, поскольку мы как торговали на условиях ВТО, так и будем. Однако для нас важен косвенный эффект от выхода страны из ЕС», — заявил Абрамов.

По его словам, на этом этапе сложно оценить, «насколько плюсы перекроют очевидные минусы».

Он отметил, что жёсткий брексит снизит темпы экономического роста и спрос жителей Британии на импортные товары. Также Абрамов добавил, что после прекращения членства Лондона в Таможенном союзе ЕС европейские товары снова будут облагаться пошлинами.

«Цена на них станет выше, а это повысит конкурентоспособность российских товаров на британском рынке», — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились активизировать переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза.