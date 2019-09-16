Джонсон и Юнкер договорились активизировать переговоры по брекситу
- Reuters
Как отмечается, они также пришли к выводу, что в скором времени встречи представителей Лондона и Брюсселя будут проходить на ежедневной основе.
В частности, они договорились, что переговоры должны проходить на политическом уровне между координатором ЕС Мишелем Барнье и британским министром по брекситу Стивеном Баркли, а также между самими Джонсоном и Юнкером.
На Даунинг-стрит встречу назвали конструктивной.
16 сентября в Люксембурге прошла первая встреча Джонсона на посту премьера Великобритании с Юнкером.
Ранее Джонсон пообещал не просить ЕС о переносе брексита.