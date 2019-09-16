Джонсон и Юнкер договорились активизировать переговоры по брекситу

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились активизировать переговоры о выходе Британии из Евросоюза, передаёт Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.
Джонсон и Юнкер договорились активизировать переговоры по брекситу
  • Reuters

Как отмечается, они также пришли к выводу, что в скором времени встречи представителей Лондона и Брюсселя будут проходить на ежедневной основе.

В частности, они договорились, что переговоры должны проходить на политическом уровне между координатором ЕС Мишелем Барнье и британским министром по брекситу Стивеном Баркли, а также между самими Джонсоном и Юнкером.

На Даунинг-стрит встречу назвали конструктивной.

16 сентября в Люксембурге прошла первая встреча Джонсона на посту премьера Великобритании с Юнкером.

Ранее Джонсон пообещал не просить ЕС о переносе брексита. 

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