Джонсон и Юнкер договорились активизировать переговоры по брекситу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились активизировать переговоры о выходе Британии из Евросоюза, передаёт Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.

Как отмечается, они также пришли к выводу, что в скором времени встречи представителей Лондона и Брюсселя будут проходить на ежедневной основе.

В частности, они договорились, что переговоры должны проходить на политическом уровне между координатором ЕС Мишелем Барнье и британским министром по брекситу Стивеном Баркли, а также между самими Джонсоном и Юнкером.

На Даунинг-стрит встречу назвали конструктивной.

16 сентября в Люксембурге прошла первая встреча Джонсона на посту премьера Великобритании с Юнкером.

Ранее Джонсон пообещал не просить ЕС о переносе брексита.