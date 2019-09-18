В Венесуэле суд постановил отпустить оппозиционера Самбрано
Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил Верховный суд Венесуэлы.
«Суд... постановил немедленно освободить Эдгара Хосе Самбрано Рамиреса, в отношении которого продолжается уголовное дело за предполагаемые вопиющие преступления, угрожающие венесуэльскому государству», — говорится в сообщении.
В мае Самбрано задержали в рамках расследования дела о попытке госпереворота в Венесуэле.
Госсекретарь США Майк Помпео призывал венесуэльские власти освободить Самбрано.