Пенс заявил о готовности США «защищать союзников»

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Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Соединённые Штаты находятся в боевой готовности для защиты своих союзников после нападения беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Hill.

«Мы в боевой готовности и мы готовы защищать интересы наших союзников. Не сомневайтесь», — сказал он.

Также Пенс заявил, что «похоже», что за атакой на нефтяные объекты стоит Иран. При этом вице-президент добавил, что спецслужбы США «работают над подтверждением деталей». 

По его словам, госсекретарь США Майк Помпео посетит Саудовскую Аравию и обсудит произошедшее.

Ранее Пенс заявил, что попытки Ирана надавить на президента США Дональда Трампа обречены на провал.

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