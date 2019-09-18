Пенс заявил о готовности США «защищать союзников»
«Мы в боевой готовности и мы готовы защищать интересы наших союзников. Не сомневайтесь», — сказал он.
Также Пенс заявил, что «похоже», что за атакой на нефтяные объекты стоит Иран. При этом вице-президент добавил, что спецслужбы США «работают над подтверждением деталей».
По его словам, госсекретарь США Майк Помпео посетит Саудовскую Аравию и обсудит произошедшее.
Ранее Пенс заявил, что попытки Ирана надавить на президента США Дональда Трампа обречены на провал.