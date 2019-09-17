Пенс: попытки Ирана надавить на Трампа обречены на провал

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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что «попытки Ирана» надавить на американского президента Дональда Трампа обречены на провал.
Пенс: попытки Ирана надавить на Трампа обречены на провал
  • Reuters

«Кампания максимального давления на иранский режим работает. Если Иран совершил эту атаку (на саудовские нефтяные заводы. — RT), чтобы заставить президента отступить, то их ожидает провал», — написал Пенс в Twitter.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео направится в Саудовскую Аравию для обсуждения роста напряжённости с Ираном и инцидента с нападением БПЛА на саудовские нефтяные заводы.

Американский сенатор Линдси Грэм призвал внести иранские нефтеперерабатывающие заводы в список целей для возможного военного «ответа» на инцидент.

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