Пенс: попытки Ирана надавить на Трампа обречены на провал

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что «попытки Ирана» надавить на американского президента Дональда Трампа обречены на провал.

«Кампания максимального давления на иранский режим работает. Если Иран совершил эту атаку (на саудовские нефтяные заводы. — RT), чтобы заставить президента отступить, то их ожидает провал», — написал Пенс в Twitter.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео направится в Саудовскую Аравию для обсуждения роста напряжённости с Ираном и инцидента с нападением БПЛА на саудовские нефтяные заводы.

Американский сенатор Линдси Грэм призвал внести иранские нефтеперерабатывающие заводы в список целей для возможного военного «ответа» на инцидент.