Пенс: попытки Ирана надавить на Трампа обречены на провал
- Reuters
«Кампания максимального давления на иранский режим работает. Если Иран совершил эту атаку (на саудовские нефтяные заводы. — RT), чтобы заставить президента отступить, то их ожидает провал», — написал Пенс в Twitter.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео направится в Саудовскую Аравию для обсуждения роста напряжённости с Ираном и инцидента с нападением БПЛА на саудовские нефтяные заводы.
Американский сенатор Линдси Грэм призвал внести иранские нефтеперерабатывающие заводы в список целей для возможного военного «ответа» на инцидент.