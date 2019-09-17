Адвокат оценил решение США подать в суд на Сноудена

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Анна Лушникова
Адвокат экс-сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, первый вице-президент Федерального союза адвокатов России Анатолий Кучерена прокомментировал RT решение США подать иск против бывшего агента в связи с публикацией книги, которая, по данным Минюста, нарушает соглашения о неразглашении.
Адвокат оценил решение США подать в суд на Сноудена
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Я и не ожидал другого от Соединённых Штатов, было очевидно, что они станут что-то предпринимать. С другой стороны, я очень надеялся, что США всё-таки больше задумываются о той проблематике, на которую Эдвард Сноуден не раз обращал внимание американских властей и спецслужб в части слежки не только за населением США, но и за гражданами других стран. Но мы видим, что в данном случае политика сводится к тому, чтобы сделать всё возможное для преследования Сноудена за его правду. Не думаю, что это прибавит авторитета Минюсту США и в целом стране», — сказал он.

Адвокат также подчеркнул, что необходимо дождаться официального текста искового заявления от Соединённых Штатов. 

«После этого Эдвард Сноуден примет решение, посоветуется с нами — его адвокатами и юридическими консультантами. Тем не менее подобная позиция Соединённых Штатов не внушает доверия к действиям их спецслужб», — считает Кучерена.

Ранее Соединённые Штаты подали иск против экс-сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена в связи с публикацией книги, которая, по данным Минюста, нарушает соглашения о неразглашении.

По данным ведомства, перед публикацией мемуаров Permanent Record Сноуден не передал их в спецслужбы для согласования.

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