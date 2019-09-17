Путин призвал не допустить пересмотров итогов Второй мировой войны
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- РИА Новости
«Позиции России и Израиля, народов наших стран едины: мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его приспешников», — приводит ТАСС слова Путина.
Он отметил важность передачи «следующим поколениям истину о страшной трагедии холокоста» для того, чтобы «предотвратить разрастание в современном мире антисемитизма, ксенофобии, религиозной и расовой нетерпимости».
Также Путин заявил, что в Израиле проживают почти два миллиона русскоязычных граждан. По его словам, в России Израиль считают русскоязычным государством.