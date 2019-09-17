Патрушев обсудил вопросы безопасности с генсеком Совбеза Японии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Токио с генсекретарём Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.

«Николай Патрушев и Сигэру Китамура провели российско-японские консультации по безопасности, в ходе которых обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия в области безопасности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы аппарата российского Совбеза.

Отмечается, что была рассмотрена ситуация в мире и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сфере стратегической стабильности, а также тема контроля над вооружением.

Ранее сообщалось, что Патрушев 16—17 сентября посетит Японию для проведения консультаций по безопасности.