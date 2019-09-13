Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 16—17 сентября посетит Японию для проведения консультаций по безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин.

«Николай Патрушев 16—17 сентября совершит рабочий визит в Токио для проведения российско-японских консультаций по безопасности», — цитирует ТАСС представителя Совбеза.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов провёл в Токио консультации с коллегой из Японии Такэо Мори. Как отмечалось, состоялся «обстоятельный обмен мнениями по озабоченностям сторон в сфере безопасности, включая проблематику создания азиатского сегмента глобальной ПРО США». Стороны также «обсудили вопросы формирования многосторонней архитектуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе с опорой на внеблоковые механизмы».