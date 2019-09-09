Моргулов обсудил с японским коллегой создание азиатского сегмента ПРО

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов провёл в Токио консультации коллегой из Японии Такэо Мори.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по озабоченностям сторон в сфере безопасности, включая проблематику создания азиатского сегмента глобальной ПРО США», — говорится в сообщении российского МИД.

Отмечается, что стороны «обсудили вопросы формирования многосторонней архитектуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе с опорой на внеблоковые механизмы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве сожалеют, что Россия и Япония пока не вышли на решение ряда важных проблем, но отмечают позитивное развитие отношений между двумя странами.