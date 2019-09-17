Мадуро поприветствовал подписание соглашения с оппозицией

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро положительно высказался о подписании соглашения с оппозицией.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Приветствую подписание соглашений, достигнутых за столом переговоров с оппозицией. Это шаг на пути достижения согласия и мира. Все двери для диалога будут оставаться открытыми ради спокойствия всех венесуэльцев», — написал он

Как указывает РИА Новости, в переговорах участвовали оппозиционные партии «Движение за социализм», «Изменимся», «Поступательное развитие», «Решения».

В августе глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что венесуэльские власти не намерены прекращать переговоры с оппозицией.

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