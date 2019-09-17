Мадуро поприветствовал подписание соглашения с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро положительно высказался о подписании соглашения с оппозицией.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Приветствую подписание соглашений, достигнутых за столом переговоров с оппозицией. Это шаг на пути достижения согласия и мира. Все двери для диалога будут оставаться открытыми ради спокойствия всех венесуэльцев», — написал он

Saludo la firma de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo con la oposición. Es un paso para avanzar hacia la convivencia y la Paz. Todas las puertas del diálogo seguirán abiertas para la tranquilidad de todos los venezolanos. (Ver Acuerdo) ==> https://t.co/QasDnaf3QMpic.twitter.com/vFfU89eeEk — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 16 сентября 2019 г.

Как указывает РИА Новости, в переговорах участвовали оппозиционные партии «Движение за социализм», «Изменимся», «Поступательное развитие», «Решения».

В августе глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что венесуэльские власти не намерены прекращать переговоры с оппозицией.