В МИД Венесуэлы заявили, что власти не намерены прекращать диалог с оппозицией

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Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что венесуэльские власти не намерены прекращать переговоры с оппозицией.

«Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем... с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны», — цитирует Union Radio Арреасу.

Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил представителей оппозиции за участие в переговорном процессе по регулированию ситуации в стране.

Мадуро также подтвердил свою готовность «оставаться за столом переговоров» для достижения соглашения по обеспечению мира в стране.

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