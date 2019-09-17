Бахрейн подписал с США соглашение о покупке ЗРК Patriot

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Наследный принц и заместитель премьер-министра Бахрейна Сальман бен Хамад заявил, что его страна подписала с США соглашение о покупке зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом он сказал на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Мы подписали сегодня соглашение о покупке первых ракет системы Patriot. Лучшего времени для этого было не найти», — цитирует его РИА Новости.

Как уточняет агентство, данная встреча прошла спустя два дня после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента США передавал, что Вашингтон официально отозвал своё предложение Анкаре по продаже Patriot.

В Турции позднее прокомментировали данное решение.

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