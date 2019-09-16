Эр-Рияд предложит международным экспертам расследовать атаки на НПЗ

МИД Саудовской Аравии заявил, что пригласит международных экспертов и Организацию Объединённых Наций для расследования атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) госкомпании Saudi Aramco.

«Королевство пригласит международных экспертов и сотрудников ООН, чтобы узнать правду и принять участие в расследовании», — цитирует РИА Новости сообщение МИД королевства.

Указывается, что по итогам расследования Эр-Рияд примет надлежащие меры для обеспечения безопасности и стабильного развития.

Также в Саудовской Аравии призвали международное сообщество противостоять деятельности, наносящей урон мировой экономике.

Ранее ООН осудила атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.