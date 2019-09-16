Небензя сообщил о пользе возможного контакта президентов США и Ирана

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что любой возможный контакт между президентами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Рухани на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН был бы полезным.

«С нашей точки зрения, любой контакт между сторонами полезен, однако вы знаете, что обе стороны обставляют это несовместимыми условиями. Посмотрим, что произойдёт», — приводит ТАСС слова Небензи.

Ранее американский президент Дональд Трамп не исключил возможности встречи с иранским президентом Хасаном Рухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

В конце августа Трамп заявил, что встретился бы с Рухани, если бы были «правильные условия».