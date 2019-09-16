Небензя сообщил о пользе возможного контакта президентов США и Ирана

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что любой возможный контакт между президентами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Рухани на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН был бы полезным.
Небензя сообщил о пользе возможного контакта президентов США и Ирана
  • Reuters

«С нашей точки зрения, любой контакт между сторонами полезен, однако вы знаете, что обе стороны обставляют это несовместимыми условиями. Посмотрим, что произойдёт», — приводит ТАСС слова Небензи.

Ранее американский президент Дональд Трамп не исключил возможности встречи с иранским президентом Хасаном Рухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

В конце августа Трамп заявил, что встретился бы с Рухани, если бы были «правильные условия».

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