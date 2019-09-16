Небензя сообщил о пользе возможного контакта президентов США и Ирана
- Reuters
«С нашей точки зрения, любой контакт между сторонами полезен, однако вы знаете, что обе стороны обставляют это несовместимыми условиями. Посмотрим, что произойдёт», — приводит ТАСС слова Небензи.
Ранее американский президент Дональд Трамп не исключил возможности встречи с иранским президентом Хасаном Рухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
В конце августа Трамп заявил, что встретился бы с Рухани, если бы были «правильные условия».