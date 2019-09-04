Трамп не исключил возможности встречи с Рухани на полях ГА ООН

Американский президент Дональд Трамп не исключил возможности встречи с иранским президентом Хасаном Рухани на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

Об этом сообщает ABC.

«Конечно, всё возможно», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Также, как сообщает РИА Новости, Трамп заявил, что иранская сторона «хочет переговоров и сделки».

По его словам, представители Тегерана заявляют, что не приступят к переговорам, пока не будут сняты санкции. Американский лидер заявил, что «этого не произойдёт».

В конце августа Трамп заявил, что встретился бы с Рухани, если бы были «правильные условия».