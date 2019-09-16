Песков сообщил о продолжении борьбы с боевиками в Идлибе
- Reuters
По его словам, эти шаги могут быть предприняты для повышения эффективности.
«Дело в том, что значительная часть Идлиба, как уже было сказано, находится под контролем террористических группировок, которые признаны террористическими Советом Безопасности ООН. Прекращение огня не распространяется на террористические организации, с ними будет продолжаться борьба», — приводит слова Пескова РИА Новости.
Он также заявил, что речи о трёхсторонней военной операции России, Ирана и Турции в Идлибе не идёт.
Ранее Путин заявил, что в Идлибе в последнее время увеличилась активность террористических организаций.
По словам президента, России, Турции и Ирану «сообща нужно предпринять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из идлибской зоны террористической угрозы».