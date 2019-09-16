Песков сообщил о продолжении борьбы с боевиками в Идлибе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что для борьбы с террористами в Идлибе могут быть приняты дополнительные меры. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков сообщил о продолжении борьбы с боевиками в Идлибе
  • Reuters

По его словам, эти шаги могут быть предприняты для повышения эффективности. 

«Дело в том, что значительная часть Идлиба, как уже было сказано, находится под контролем террористических группировок, которые признаны террористическими Советом Безопасности ООН. Прекращение огня не распространяется на террористические организации, с ними будет продолжаться борьба», — приводит слова Пескова РИА Новости. 

Он также заявил, что речи о трёхсторонней военной операции России, Ирана и Турции в Идлибе не идёт.

Ранее Путин заявил, что в Идлибе в последнее время увеличилась активность террористических организаций.

По словам президента, России, Турции и Ирану «сообща нужно предпринять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из идлибской зоны террористической угрозы».

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