Песков сообщил о продолжении борьбы с боевиками в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что для борьбы с террористами в Идлибе могут быть приняты дополнительные меры. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, эти шаги могут быть предприняты для повышения эффективности.

«Дело в том, что значительная часть Идлиба, как уже было сказано, находится под контролем террористических группировок, которые признаны террористическими Советом Безопасности ООН. Прекращение огня не распространяется на террористические организации, с ними будет продолжаться борьба», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Он также заявил, что речи о трёхсторонней военной операции России, Ирана и Турции в Идлибе не идёт.

Ранее Путин заявил, что в Идлибе в последнее время увеличилась активность террористических организаций.

По словам президента, России, Турции и Ирану «сообща нужно предпринять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из идлибской зоны террористической угрозы».