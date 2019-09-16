В Турции россиянин скончался от травм после полёта с парашютом

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Российский гражданин скончался в результате травм, которые он получил в результате несчастного случая во время занятий парасейлингом (полёт на парашюте за катером) в Анталье.
В Турции россиянин скончался от травм после полёта с парашютом
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на генконсульство в Анталье.

«Российский гражданин 2001 года рождения, несмотря на усилия врачей, скончался вчера от полученных травм», — заявил представитель дипмиссии. 

Также при ЧП пострадала мать погибшего, её 15 сентября выписали из больницы.

Турецкая сторона организовала расследование, арестованы два гражданина Турции.

В июне мужчина из России получил ранение в ходе массовой драки в Стамбуле.

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