В Турции россиянин скончался от травм после полёта с парашютом
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на генконсульство в Анталье.
«Российский гражданин 2001 года рождения, несмотря на усилия врачей, скончался вчера от полученных травм», — заявил представитель дипмиссии.
Также при ЧП пострадала мать погибшего, её 15 сентября выписали из больницы.
Турецкая сторона организовала расследование, арестованы два гражданина Турции.
В июне мужчина из России получил ранение в ходе массовой драки в Стамбуле.