Асад провёл переговоры с российской делегацией

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Сирийский президент Башар Асад принял в Дамаске российскую делегацию с участием спецпредставителя президента России по урегулированию в Сирии Александра Лаврентьева.
Асад провёл переговоры с российской делегацией
  • Reuters

Также в состав делегации вошли замглавы МИД Сергей Вершинин и представители Минобороны.

«В центре беседы находились вопросы скорейшего завершения формирования конституционного комитета и его запуска в качестве важного этапа продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН», — заявили в МИД. 

Стороны обсудили ситуацию в Сирии, отметив необходимость стабилизировать обстановку в Идлибе при продолжении борьбы с террористами.

5 сентября президент Сирии встретился с уполномоченным по правам ребёнка в России Анной Кузнецовой.

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