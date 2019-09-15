Помощник Помпео в сентябре посетит Москву
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«Он встретится с коллегами в правительстве, чтобы обсудить двусторонние отношения, с представителями гражданского общества и с командой посольства (США) в Москве», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Также представитель американского внешнеполитического ведомства 16 сентября совершит поездку в Берлин.
Ранее посол России в США Джон Хантсман сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.