Помощник Помпео в сентябре посетит Москву

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Исполняющий обязанности помощника госсекретаря Соединённых Штатов по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17—18 сентября совершит визит в Москву. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.
Помощник Помпео в сентябре посетит Москву
  • @Friends of Europe / flickr

«Он встретится с коллегами в правительстве, чтобы обсудить двусторонние отношения, с представителями гражданского общества и с командой посольства (США) в Москве», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Также представитель американского внешнеполитического ведомства 16 сентября совершит поездку в Берлин.

Ранее посол России в США Джон Хантсман сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.

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