Хантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий

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Посол США в России Джон Хантсман в интервью Интерфаксу сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.
Хантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В минувшую среду (11 сентября. — RT) состоялись переговоры по вопросам двусторонних отношений, о путях увеличения численности необходимого персонала в обеих странах для выполнения дипломатической работы», — отметил американский посол.

Ранее Хантсман заявил о стабилизации российско-американских отношений.

В марте 2018 года в ответ на высылку из Вашингтона 60 российских дипломатов Россия объявила персонами нон грата 60 сотрудников дипломатического корпуса США.

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