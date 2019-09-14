Хантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
«В минувшую среду (11 сентября. — RT) состоялись переговоры по вопросам двусторонних отношений, о путях увеличения численности необходимого персонала в обеих странах для выполнения дипломатической работы», — отметил американский посол.
Ранее Хантсман заявил о стабилизации российско-американских отношений.
В марте 2018 года в ответ на высылку из Вашингтона 60 российских дипломатов Россия объявила персонами нон грата 60 сотрудников дипломатического корпуса США.