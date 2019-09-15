СМИ назвали сроки восстановления поставок нефти Эр-Риядом

Короткая ссылка
Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может потратить недели на восстановление поставок нефти после того, как беспилотники атаковали её нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
СМИ назвали сроки восстановления поставок нефти Эр-Риядом
  • Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Указывается, что Saudi Aramco не назвала конкретные сроки возобновления производства, но утром 15 сентября появилась информация, что восстановление работы предприятия ожидается примерно спустя 48 часов. 

При этом источник заявил, что полное восстановление возможностей Эр-Рияда по поставкам нефти «может занять не дни, а недели».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. После этого на заводах произошли пожары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить