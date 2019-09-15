СМИ назвали сроки восстановления поставок нефти Эр-Риядом

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco может потратить недели на восстановление поставок нефти после того, как беспилотники атаковали её нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Указывается, что Saudi Aramco не назвала конкретные сроки возобновления производства, но утром 15 сентября появилась информация, что восстановление работы предприятия ожидается примерно спустя 48 часов.

При этом источник заявил, что полное восстановление возможностей Эр-Рияда по поставкам нефти «может занять не дни, а недели».

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. После этого на заводах произошли пожары.