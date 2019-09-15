Эксперт оценил слова немецкого депутата о ситуации с газопроводом OPAL

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал RT слова главы германо-российской группы в немецком бундестаге, депутата от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунда, который выразил мнение, что решение по газопроводу OPAL носит политизированный характер.

Часть немецкой политической элиты, напрямую заинтересованная в поставках российского газа по OPAL, активно выступает за снятие ограничений, объяснил эксперт.

«Ограничение поставок по OPAL может привести к увеличению цены на газ в Европу, потому что ещё не факт, что «Газпром» тут же загрузит украинскую ГТС (газотранспортную систему. — RT). И даже если он её загрузит, новости о том, что могут быть ограничения поставок, даже временные, всё равно будут провоцировать рост цен на газ», — заявил эксперт.

Подобные высказывания, по мнению Митраховича, «дают надежду» на то, что с опорой на Германию России удастся разрешить этот энергетический конфликт.

Эксперт не исключил возможности пересмотра решения по газопроводу OPAL.

«Ограничение поставок — это только раунд игры, а не вся игра. Будут другие раунды, будет оспаривание всех этих вещей в суде ЕС с помощью Германии. Не исключаю, что может быть принято новое решение. Мы имеем дело с игроком, который может менять правила в процессе самой игры, я имею в виду ЕС», — добавил Митрахович.

Ранее Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL призвано частично вытеснить Россию с рынка газа и дискредитировать страну как поставщика голубого топлива.