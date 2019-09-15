Политолог оценил предложение сенатора из США атаковать НПЗ Ирана

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Кирилл Горшенин
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT слова американского сенатора Линдси Грэма о том, что властям США следует рассмотреть возможность нанесения ударов по нефтяным объектам Ирана в случае продолжения «провокаций».

«За это (предложение Грэма. — RT) всё время агитировал и Болтон. Кажется, его за это уволили. Поэтому вопрос не в том, за что агитирует Грэм, а в том, сможет ли Трамп убедить американскую политическую элиту или по крайней мере ту часть элиты, которая его поддерживает, что это даст какой-то результат», — заявил эксперт.

В ближайшее время, даже после отставки советника по нацбезопасности Джона Болтона, не стоит ожидать существенных изменений в отношениях США и Ирана, заметил эксперт.

«Она (политика США в отношении Ирана. — RT) не может поменяться, прежде всего потому, что США ничего не собираются сами предлагать. Они предлагают (Ирану. — RT) стать «нормальной страной» в обмен на частичное снятие санкций. Никто их предложение всерьёз, конечно, рассматривать не будет», — добавил Брутер.

Ранее Грэм предупредил, что Иран «не прекратит своё дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более ощутимыми», и призвал рассмотреть возможность атак на НПЗ Ирана.

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