СМИ: Джонсон намерен обойти запрет на брексит без сделки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен не выполнять новый закон, запрещающий брексит без сделки.

По данным агентства Bloomberg, Джонсон намерен добиваться своего видения брексита в суде.

Отмечается, что перед встречей с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером британский премьер принял решение придерживаться «жёсткого» плана, по которому он обещает сделать всё для того, чтобы сохранить сделку с ЕС и провести её через парламент до наступления окончательного срока выхода страны из Евросоюза — 31 октября.

Ранее Юнкер назвал брексит кульминацией континентальной трагедии.